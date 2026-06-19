Meloni: “parole di Trump totalmente inventate”

Giorgia Meloni “probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto. Avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena”.

Lo avrebbe detto Donald Trump, che in una telefonata con L’Aria che tira, su La7, avrebbe commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian.

Netta la smentita della premier: “Dunque, certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita”, ha affermato in un video sui social inviato da Bruxelles, dove si trova per il Consiglio europeo.

“Sono dispiaciuta che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, i nemici degli Stati Uniti e con leadership con le quali invece si dimostra più accondiscendente”, ha concluso Meloni.

In reazione a quanto diffuso da La7, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha deciso di annullare la visita a Miami: “Le gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno”.

La conversazione con il giornalista Daniele Compatangelo è iniziata con una domanda sull’Ucraina e sulla sua probabile futura adesione all’Unione europea. Domanda alla quale il tycoon ha risposto: “Non sono coinvolto in questa questione, noi vogliamo solo la pace”, per poi rilanciare, dirottando la conversazione sul suo rapporto con la presidente Meloni: “Come sta il suo primo ministro? Come sta?”.

A quel punto, l’intervistatore gli fa presente che l’ha vista due giorni prima in occasione del G7, a Evian, chiedendogli qualcosa in più rispetto al loro incontro. “Cosa ha detto quando mi ha incontrato?”, ha chiesto Trump. “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle!”. “Non so cosa dirle! Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!”, ha aggiunto.

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