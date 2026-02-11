Heineken taglierÃ  5.000 posti di lavoro

ImolaOggiECONOMIA, News 2026

Heineken

MILANO, 11 FEB – Il colosso della birra Heineken taglierÃ  tra i 5.000 e i 6.000 posti di lavoro nei prossimi due anni con l’obiettivo di ridurre i costi e far fronte alla riduzione del consumo di alcol, dopo aver registrato nel 2025 una flessione dell’1,2% dei suoi volumi di vendita. Il gruppo impiega circa 87 mila persone in tutto il mondo.

La maggior parte dei tagli avverrÃ  al di fuori dall’Olanda, dove il gruppo impiega 3.700 persone e ha il suo quartier generale, ha spiegato l’amministratore delegato Dolf van den Brink in una conference call con i giornalisti, riferisce l’agenzia Bloomberg.

L’annuncio Ã¨ arrivato insieme ai risultati del 2025, chiusi con ricavi netti adjusted per 28,9 miliardi di euro (-3,6%) e un utile operativo adjusted di 4,39 miliardi (-2,8%), dati in entrambi i casi leggermente superiori al consesus. Heineken, che staccherÃ  una cedola di 1,9 euro ad azione, si attende una crescita dell’utile operativo tra il 2 il 6%. All’avvio delle contrattazioni sulla Borsa di Amsterdam il titolo balza del 3,9 a 77,5 euro. (ANSA)

Heineken cede le attivitÃ  in Russia e perde 300 milioni

