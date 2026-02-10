Tenta di abusare di un 11enne, pakistano condannato

PORTO RECANATI â€“ Tenta di abusare di un bambino nel bagno del negozio che gestisce, condannato un 29enne

Lâ€™episodio era avvenuto lâ€™8 gennaio 2019, in un negozio di generi alimentari che si trova a Porto Recanati. Secondo lâ€™accusa, il 29enne, un pakistano che vive a Recanati, avrebbe afferrato per un braccio un ragazzino che allâ€™epoca dei fatti aveva 11 anni. Il piccolo sarebbe stato trascinato a forza nel bagno del negozio di prodotti alimentari. E il 29enne lo avrebbe afferrato per i fianchi, attirandolo a sÃ© e spingendogli contro le parti intime.

Il bambino era riuscito a divincolarsi e a scappare. Poi aveva raccontato tutto alla sua mamma e, poi, al padre che aveva fatto denuncia ai carabinieri. Il 29enne era finito sotto accusa per il reato di tentata violenza sessuale aggravata. Lui aveva sempre negato le accuse, dicendo che quel giorno non era nel negozio.

Oggi Ã¨ stato condannato ad un anno, con pena sospesa. Il pubblico ministero aveva chiesto due anni e otto mesi.

