Macron: ‘1200 miliardi di debito comune UE per finanziare difesa e intelligenza artificiale’

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rilasciato una intervista sulla sua “dottrina economica europea” che intende proporre nelle scadenze delle prossime settimane e mesi, in particolare “ad Anversa al vertice sull’industria europea e “al prevertice con riunione dei capi di stato e di governo dei 27 sulla competitivitÃ europea, giovedÃ¬ in Belgio”.

Nell’intervista, rilasciata a Le Monde e altri 6 giornali europei fra i quali Il Sole 24 Ore, Macron lancia un appello “a un debito comune Ue per finanziare difesa e intelligenza artificiale”.

“Oggi, abbiamo tre battaglia da condurre, nella sicurezza e nella difesa, nelle tecnologie della transizione ecologica e nell’intelligenza artificiale e nel quantico – afferma ancora Macron – In tutti questi settori investiamo molto meno rispetto a Cina e Stati Uniti.

Se l’Unione Europea non fa nulla nei prossimi 3-5 anni, sarÃ spazzata via da questi settori. E quest’investimento, se vogliamo che preservi il mercato interno, che non lo frammenti ancora un po’ di piÃ¹, non dobbiamo rigettarlo sulle nazioni. Deve essere un investimento congiunto”.

Il presidente francese ricorda che “Mario Draghi stimava in 800 miliardi di euro all’anno i bisogni di investimenti pubblici e privati nelle tecnologie verdi e digitali. Se aggiungiamo la difesa e la sicurezza, arriviamo circa a 1.200 miliardi di euro all’anno“. ANSA