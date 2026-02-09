Milano, sputi e schiaffi: borseggiatrice aggredisce giornalista Mediaset

Mentre vanno in scena le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nel capoluogo lombardo si fanno sempre piÃ¹ frequenti furti e scippi da parte di borseggiatrici che, come documenta l’inviato di “Fuori dal Coro” Andrea Catino, diventano sempre piÃ¹ violente.

Non sono infatti mancati sputi e schiaffi per l’inviato di Mediaset che prova a documentare la situazione borseggiatrici nelle metropolitane e strade di Milano. “Anche voi rubate, fate i video e poi vi danno i soldi. Anche questo Ã¨ rubare!” Risponde una borseggiatrice beccata sul fatto. Nelle stazioni ferroviarie la situazione non cambia, una ladra viene avvistata su un treno senza biglietto e messa alle strette con domande insistenti dalla troupe del programma di Rete 4 decide di scendere dal treno.

“Grazie per quello che fate” Ã¨ la risposta di alcune persone presenti sul treno. Sono molte le testimonianze di ragazzi che in difesa dei piÃ¹ deboli intervengono per allontanare le borseggiatrici ma queste, insieme ai loro protetti, non risparmiano su di loro la violenza lasciando segni indelebili: “Portiamo i segni sul volto, mentre loro sono a piede libero” ha denunciato un testimone.

