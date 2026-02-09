Gentiloni: ‘forse due anni di Trump hanno reso la UE piÃ¹ forte’

UDINE, 09 FEB – “Questa settimana verranno affrontate alcune scelte fondamentali soprattutto quelle piÃ¹ economiche legate alla competitivitÃ dell’economia europea e al completamento del mercato unico ai famosi rapporti di Mario Draghi e Enrico Letta. Se l’Europa fa anche un passo in avanti su questo terreno penso che alla fine potremo dire che due anni di Trump hanno contribuito a rafforzare l’Unione Europea piÃ¹ di vent’anni di dibattiti tra di noi”.

A sostenerlo Ã¨ Paolo Gentiloni, ex commissario europeo e premier italiano, a margine di “Oltre il disordine: verso la costruzione di nuovi equilibri globali”, anteprima del IV Open Dialogues for the Future, organizzato dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine.

“La commissione ha due o tre sfide davanti – ha proseguito Gentiloni – una riguarda la politica energetica, l’altra gli investimenti in quelle aree tecnologiche in cui l’Europa Ã¨ in ritardo nei confronti di Stati Uniti e Cina. La piÃ¹ evidente Ã¨ la terza, che Ã¨ un po’ orizzontale e riguarda il modo in cui tutto questo si puÃ² finanziare. Penso che l’Italia potrebbe dare un contributo in questa direzione non soltanto assecondando queste politiche comuni europee, ma insistendo sul fatto che vanno finanziate con titoli comuni in euro”, ha concluso Gentiloni (ANSA)