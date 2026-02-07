Usa: probabile vendita di equipaggiamenti militari a Kiev per 185 milioni di dollari

Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la possibile vendita all’Ucraina di parti di ricambio ed altro equipaggiamento militare per un valore di 185 milioni di dollari: lo ha annunciato l’Agenzia per la Cooperazione e Sicurezza statunitense.

“Il Dipartimento di Stato ha approvato una possibile vendita militare estera al governo ucraino di pezzi di ricambio di Classe IX e relative attrezzature per un costo stimato di 185 milioni di dollari. La Defense Security Cooperation Agency ha rilasciato la certificazione richiesta, notificandola al Congresso”, si legge nel comunicato diffuso dall’Agenzia.

La vendita, conclude la nota, non avrebbe conseguenze negative sulle capacitÃ difensive degli Stati Uniti e non altererebbe l’equilibrio militare in Europa, ma sosterrebbe la politica estera e gli obiettivi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. rainews.it/maratona