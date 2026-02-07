Milano, ruba carte di credito in hotel: arrestato romeno

Prima il furto in hotel, poi la fuga e le manette. Un uomo di 42 anni, cittadino romeno, Ã¨ stato arrestato dalla polizia locale dopo aver rubato una borsetta e alcune carte di credito da un albergo di via Napo Torriani, in zona Stazione Centrale, nella giornata di giovedÃ¬ 5 febbraio.

Il controllo durante la fuga

Tutto Ã¨ iniziato quando gli agenti dellâ€™UnitÃ operativa di piazza Beccaria hanno notato lâ€™uomo uscire di corsa dallâ€™hotel Berna con una borsa in mano. Lo hanno immediatamente fermato e sottoposto a controllo.Â Addosso aveva diversi effetti personali da donna. Insospettiti, gli agenti sono quindi rientrati con lui nellâ€™albergo.

Dalla visione delle telecamere interne Ã¨ emerso che il 42enne era entrato in una camera al quarto piano non ancora assegnata ad alcun cliente, dove si era trattenuto per almeno venti minuti. Successivamente avrebbe tentato di accedere anche ad altre stanze lungo il corridoio, per circa mezzâ€™ora.

Le manette

Durante la perquisizione Ã¨ stato inoltre trovato in possesso di una decina di carte di credito di presunta provenienza illecita. A quel punto Ã¨ scattato lâ€™arresto con lâ€™accusa di furto e violazione di domicilio.

