Bologna, cavi tranciati vicino alla stazione: ipotesi sabotaggio

Digos e Polfer stanno indagando su alcuni cavi che sono stati tranciati nei pressi della stazione centrale di Bologna

Il fatto ha causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese provocando pesanti ripercussioni sul traffico. I treni Alta velocitÃ , Intercity e Regionali stanno subendo ritardi fino a 90 minuti. I Regionali possono, inoltre, subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Chi sta svolgendo gli accertamenti ipotizza che possa trattarsi di un atto di natura dolosa, nella fattispecie di un sabotaggio anarchico-antagonista.

I tecnici di Rfi hanno ottenuto il nullaosta dalla Polfer per poter operare e rimettere in sicurezza il punto danneggiato. La circolazione sotterranea AV Ã¨ stata “riaperta” per le frecce da e per Milano e Verona. Ultimati i lavori, anche gli AV su Venezia torneranno a transitare nella stazione sotterranea.

Investigatori: “Possibili azioni legate a Milano Cortina”

Sono tre i danneggiamenti avvenuti sulle linee ferroviarie italiane in concomitanza con l’inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Chi indaga e sta svolgendo gli accertamenti del caso non esclude che si tratti di un atto dimostrativo di matrice anarchica sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi. Le linee interessate sono la ordinaria Bologna-Padova, dove Ã¨ stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio, l’Alta velocitÃ sulla stessa tratta, dove sono stati troncati cavi elettrici in un pozzetto e la Bologna-Ancona, a Pesaro, dove ha preso fuoco una cabina elettrica.

tgcom24.mediaset.it