Migranti in Albania, come recuperare gli 800 milioni. PIAZZA LIBERTA’

Centri per migranti in Albania: 800 milioni per 800 posti! Come recuperarli?

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di giovedì 5 febbraio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Armando Manocchia parla del denaro sprecato per un progetto della fiera dell’assurdo, ovvero dei CENTRI PER MIGRANTI IN ALBANIA, un’operazione che, fin dall’inizio, è stata oggetto di forti critiche per il rapporto tra spese e risultati.

Si vuole pertanto dare alla Meloni una ‘consulenza gratuita e non richiesta’ per un progetto che, se avesse il coraggio di attuarlo, trasformerebbe un cospicuo spreco di denaro pubblico nel più grande e importante investimento sui generis che nessuno al mondo ha mai fatto, un progetto efficiente ed efficace che, in seguito, dovrebbe essere clonato con altri paesi, a cominciare da Marocco, Tunisia, Egitto e Romania.

Alla luce del fallimento politico, degli ostacoli della magistratura e del disastro economico per questo costoso e improvvido accordo Italia-Albania, Manocchia offre infatti una soluzione per ottenere il massimo risultato con il minor dispendio di risorse. E cioè, se non recuperare, almeno ammortizzare l’uso di denaro pubblico attuando la più semplice ed efficace delle operazioni politico-economiche, considerando che i detenuti albanesi in Italia rappresentano circa il 10% della popolazione carceraria.

Se volete saperne di più, guardate tutta la puntata fino alla fine.

