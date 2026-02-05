Eurodeputato Hermann Tertsch: “Sanchez leader più corrotto che la Spagna abbia mai avuto”

Hermann Tertsch ha appena detto ad alta voce quello che milioni di persone in tutta Europa stanno pensando

“In risposta agli attacchi e alle minacce rivolte a Elon Musk, il membro spagnolo del Parlamento europeo ha lanciato un duro atto d’accusa nei confronti del primo ministro, Pedro Sánchez: “Elon Musk ha assolutamente ragione. Pedro Sánchez è un traditore della Spagna e il leader più corrotto che la Spagna abbia mai avuto.”

Tertsch non ha esitato. Non ha addolcito il linguaggio. Ha accusato Sánchez di corruzione sistemica, di alleanze internazionali marce e di strumentalizzare il potere dello Stato per mettere a tacere il dissenso, soprattutto su piattaforme che Sánchez non può controllare.

Secondo Tertsch, questo è il vero motivo per cui Sánchez vuole dare un giro di vite a X e alle piattaforme digitali indipendenti:

Giornali acquistati

Televisione catturata

Gruppi radio allineati

E ora… le ultime reti libere prese di mira. Perché?

Perché la verità viaggia più veloce della censura.

Non riguarda solo la Spagna. Riguarda la classe dirigente europea in preda al panico mentre crolla il controllo narrativo.

Quando i leader cercano di mettere a tacere la parola invece di rispondere alle accuse, il messaggio è chiaro: temono di essere smascherati.

Una cosa è certa: la libertà di parola non è più una questione di destra o di sinistra in Europa.

Cittadini contro potere conquistato.

E voci come quella di Tertsch stanno facendo in modo che la lotta si svolga alla luce del sole.”

Lo scrive Jim Fergusono su X pubblicando il video