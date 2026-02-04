Pd ridotto a tacciare di fascismo chiunque non la pensi come loro

di Luigi Marattin – Questo (vedi in fondo all’articolo) è il breve video social che il Partito Democratico ha pubblicato per convincere gli italiani a votare NO al referendum sulla separazione delle carriere del 22 e 23 marzo.

Accomuna chiunque voti SI a militanti neo-fascisti neo-nazisti dell’estrema destra. Quindi pure Augusto Barbera, Enrico Morando, Claudio Petruccioli, Stefano Ceccanti e decine di dirigenti nazionali e locali dello stesso Pd.

Senza considerare che in passato (sia lontano, come Massimo D’Alema negli Anni 90, che recente, come Debora Serracchiani) erano per la separazione delle carriere: quindi fascisti – forse pentiti- anche loro.

Io non penso di avere più parole per descrivere la parabola di un partito che era nato per unire i riformismi (e che in almeno due occasioni aveva visto la prevalenza del riformismo liberale) e che ora si riduce a tacciare di fascismo chiunque non la pensi come loro; a invocare la dittatura ogni volta che si ragiona di introdurre modifiche a qualsiasi virgola della Costituzione; a fare clip del genere che scimmiottano nel modo peggiore il populismo del M5S e dell’estremismo che sta uccidendo la politica italiana.

Questa riforma, caro Pd, è la semplice conseguenza “amministrativa” di quella del 1988, in cui il nostro sistema passò da inquisitorio ad accusatorio (cioè uno in cui giudice e Pm devono essere figure completamente diverse).

Una riforma che fece il ministro Giuliano Vassalli, socialista, medaglia d’argento al valor militare durante la Resistenza.

Lui i fascisti e i nazisti li conobbe davvero: fu da loro imprigionato e torturato nelle prigioni di Via Tasso.