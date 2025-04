Germania, fabbricava armi biologiche: fermato 16enne

In Germania, un 16enne sospettato di aver fabbricato armi biologiche nella casa dei genitori a Zeithain, in Sassonia, è stato fermato dalla polizia

Lo ha reso noto la procura di Dresda. Il giovane è accusato di aver prodotto una miscela di aconitina e ricina, quest’ultima una sostanza che rientra nella legge sul controllo delle armi da guerra, in un laboratorio appositamente allestito nella soffitta della casa. L’abitazione è stata perquisita e sono state sequestrate le sostanze tossiche e altre prove. In via precauzionale tutta l’area intorno alla casa è stata isolata. tgcom24.mediaset.it – foto archivio