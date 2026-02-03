Shock in Francia, bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini

Shock e orrore in Francia per la storia di un bimbo di appena 5 anni, drogato e abusato da 10 uomini, con la complicitÃ del padre che lo aveva messo a disposizione per una serata ‘chem-sex’ dopo aver commesso atti incestuosi sul piccolo.

Il gruppo di ‘orchi’ Ã¨ stato messo sotto inchiesta per stupri e violenze sessuali su vittima in stato di “sottomissione chimica” mentre particolari sempre piÃ¹ agghiaccianti sono finiti sulle scrivanie degli inquirenti, che indagano sulla vicenda avvenuta a Lille, nel nord della Francia, un anno fa.

Le parole della procura descrivono un caso che sembra senza precedenti nel campo delle violenze e degli stupri, che si sono moltiplicati sul bambino a causa dell’uso di droghe.

Il bimbo, secondo la procura, Ã¨ stato “messo in relazione con alcuni adulti di sesso maschile dal padre” e nel corso della serata avrebbe subito “violenze sessuali aggravate dall’uso di sostanze chimiche”. Un’istruttoria sulla vicenda Ã¨ stata aperta il 22 febbraio 2025, dopo i fatti che sono stati datati in un periodo che va dal novembre 2024 al 14 febbraio 2025.

Nel fascicolo dell’inchiesta emergono capi d’imputazione gravissimi e molteplici, “tortura”, “atti di barbarie”, “somministrazione a un minorenne, a sua insaputa, di una sostanza capace di alterarne il discernimento o il controllo delle azioni allo scopo di commettere uno stupro o violenze sessuali”.

Sono stati 10 gli indagati, ma uno di loro si Ã¨ tolto la vita lo scorso giugno mentre era in stato di fermo. Rischiano l’ergastolo e l’eventualitÃ non Ã¨ remota, dal momento che l’inchiesta “ha confermato la realtÃ dei fatti” elencati nel verbale della procura. Fra i 9 rimasti alla sbarra, oltre a un camionista che non ha partecipato alla serata ma ha ricevuto immagini del “festino” sul proprio computer, c’Ã¨ ovviamente il padre del bambino. Che vede aggiungersi alle imputazioni generali, quella di “violenze sessuali per incesto” e “complicitÃ in stupri e violenze aggravate contro il proprio figlio”.

Stando al procuratore di Lille, dalle indagini emerge che nella stessa serata, anche il padre del bambino sarebbe stato sottoposto a violenze sessuali mentre era preda anche lui di sostanze chimiche. Il bambino – informa la procura – Ã¨ affidato alla madre, dalla quale il padre era separato da prima dei fatti. ANSA