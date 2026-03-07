UE, Costa: “l’Iran minaccia la sicurezza internazionale”

BRUXELLES – “La guerra in Medio Oriente è motivo di estrema preoccupazione. L’Iran è responsabile delle cause profonde di questa situazione. Ma l’unilateralismo non può mai essere la via da seguire. E la ritorsione dell’Iran e dei suoi rappresentanti in tutta la regione mina la pace e la sicurezza internazionali”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa parlando all’evento Matthiae Mahl, ad Amburgo. “L’Ue difenderà sempre un ordine internazionale basato su regole ancorato al diritto internazionale, al multilateralismo e ai principi sanciti dalla Carta dell’Onu. L’alternativa è il caos e la violenza”, ha aggiunto. (ANSA)

