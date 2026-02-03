Arezzo, non si fermano all’alt: ladro ferito da un agente

Sparatoria sulla A1, tra Monte San Savino e Arezzo. Un uomo, sospettato di un furto in abitazione, Ã¨ rimasto ferito durante un inseguimento con la polizia ed Ã¨ stato arrestato. L’episodio Ã¨ avvenuto nelle scorse ore. In base a una prima ricostruzione della dinamica una pattuglia della polstrada di Arezzo Battifolle avrebbe intercettato un’auto con due sospetti che perÃ² non si Ã¨ fermata all’alt.

Dopo un breve inseguimento e lo speronamento dell’auto di servizio, i due malviventi sono fuggiti a piedi nei campi. Durante le fasi di inseguimento gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola, ferendo uno dei fuggitivi alla spalla. L’uomo, non in pericolo di vita, Ã¨ ricoverato e piantonato in ospedale. Il complice Ã¨ ricercato. Le indagini sono in corso.
