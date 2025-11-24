Milano, grave straniero messo KO da ucraino a cui aveva rubato il cellulare

Un uomo di circa 30 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato messo ko da un ragazzo a cui aveva appena rubato il cellulare

Il trentenne – presunto ladro – Ã¨ stato letteralmente strappato alla morte grazie all’intervento provvidenziale prima di alcuni passanti, poi degli agenti della polizia di Stato e dei soccorritori del 118, che gli hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco fino a far ripartire il suo cuore.

Furto e inseguimento in Centrale

Serata di follia, quella di domenica, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Una ventina di minuti prima delle 21, stando a quanto appreso da MilanoToday, il ladro, presumibilmente originario del Gambia, avrebbe rubato il cellulare a un giovane ucraino nei pressi del McDonalds’ di Piazza Duca D’Aosta. Davanti al furto, la vittima, 19 anni, ha reagito d’istinto e si Ã¨ lanciato all’inseguimento a piedi dello scippatore.

All’altezza di piazza Luigi di Savoia, nel piazzale dei taxi, l’ucraino ha raggiunto e affrontato il ladro. Tra i due c’Ã¨ stata una scazzottata con calci e pugni. Durante la violenta lite, Ã¨ poi intervenuto un altro uomo – probabilmente sceso da uno scooter, visto che indossava un casco bianco – in difesa della vittima del furto. E con una ginocchiata volante ha atterrato il rapinatore: colpito, infine, con un calcio sul viso dall’ucraino. Knockout.

Ladro ridotto in coma dalla vittima

Da quel momento in poi, il trentenne Ã¨ rimasto incosciente a terra. Respiro fermo. Cuore fermo. Dopo diversi minuti di massaggio cardiaco il battito dell’uomo Ã¨ ripartito. Il personale dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), intervenuto con ambulanza e automedica in codice rosso, lo ha trasportato all’ospedale Fatebenefratelli. Le sue condizioni sono considerate molto gravi: Ã¨ ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata e in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia ferroviaria della Stazione Centrale sono intervenuti sul posto all’istante. L’ucraino Ã¨ stato identificato: d’accordo col pm di turno, Ã¨ indagato in stato di libertÃ per lesioni gravi. Mentre l’uomo col casco bianco si Ã¨ dileguato nel nulla. Sul caso indagano gli investigatori guidati da Nunzio Trabace, dirigente del secondo settore della Polizia ferroviaria della Lombardia.

