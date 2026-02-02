Violenze Torino, Cuperlo (Pd): ‘era una manifestazione pacifica, la destra cavalca questo clima’

Quella di Torino Ã¨ stata “una manifestazione che si Ã¨ sviluppata nel corso delle ore di decine di migliaia di persone. Ci sono famiglie, famiglie con le carrozzine, bande musicali in un clima assolutamente pacifico. Poi c’Ã¨ un gruppo di violenti, che va condannato senza se e senza ma, come ha fatto Elly Schlein nei minuti immediatamente successivi, che ha voluto ancora una volta distruggere questa immagine.

La destra in qualche modo ovviamente cavalca questo clima che perÃ² non va nella direzione giusta, perchÃ© di fronte alla violenza potremmo unire questo paese e noi siamo disposti a farlo. Oggi una delegazione di esponenti del PD, parlamentari, consiglieri regionali, si Ã¨ recato all’ospedale delle Molinette a Torino a portare la solidarietÃ a questi agenti feriti. Non Ã¨ su questo che si costruisce la divisione”.

Lo dice Gianni Cuperlo, esponente del Pd, a Milano a margine del convegno ddei Dem “Un’altra storia”.”Era una manifestazione popolare, pacifica, inquinata, non solo inquinata, disturbata pesantemente, diciamo, da un gruppo minoritario di persone che fa questo, vorrei dire di mestiere, e questo tutto sommato lo si poteva facilmente prevedere, immaginare, ma non mi permetto di fare nessuna polemica in questo momento, se non di confermare la nostra assoluta solidarietÃ agli agenti feriti”, aggiunge Cuperlo.Â (askanews)