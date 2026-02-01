Firenze, ragazza palpeggiata e presa a pugni da uno straniero: naso rotto

Che cosa deve succedere perchÃ© Palazzo Vecchio prenda sul serio la questione sicurezza e criminalitÃ a Firenze?

Ogni giorno rapine, risse, aggressioni, tentati stupri, accoltellamenti, spaccate nei negozi. Altro che ‘percezione’, qui siamo nella realtÃ piÃ¹ cupa, sono fatti, drammatici, non idee. L’altro giorno un 13enne Ã¨ stato accoltellato a Novoli, poi ci sono state spaccate a ripetizione nei negozi del centro, mentre stanotte Ã¨ accaduto un altro fatto particolarmente grave: una ragazza Ã¨ stata palpeggiata da uno straniero in via Valfonda e, alla sua reazione l’uomo l’ha presa a calci e pugni, rompendole il naso; solo l’intervento di alcuni passanti ha evitato che potesse finire ancora peggio per la giovane”.

Lo affermano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e il segretario di Forza Italia Giovani Firenze, JosÃ© Vinattieri.

“Lo ripetiamo da anni, tutti i mesi: ma per quale motivo il servizio del vigile di quartiere viene promesso a ogni tornata elettorale e mai introdotto? – si chiedono Stella e Vinattieri -. Quando un cittadino non puÃ² sentirsi sicuro a nessuna ora del giorno o della notte, vuol dire che hai fallito e devi trovare una soluzione vera.

Ãˆ da anni che chiediamo a Palazzo Vecchio di introdurre immediatamente il servizio del vigile di quartiere. Il personale di Polizia Municipale ammonta attualmente a oltre 900 unitÃ : crediamo che sarebbe opportuno utilizzare piÃ¹ pattuglie sul territorio e nei quartieri, invece di tenerle quasi esclusivamente in giro a fare multe, Firenze ne guadagnerebbe in decoro e sicurezza. Il Comune Ã¨ latitante, l’assessore alla Sicurezza Ã¨ inesistente. Non Ã¨ possibile andare avanti cosÃ¬”.

www.firenzetoday.it