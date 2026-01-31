Lavoro, il ‘Progetto Ghana’ promosso da Confindustria e Mattarella approda a Varese

PORDENONE, 31 GEN – Dopo la fase di attuazione in Friuli Venezia Giulia, il Progetto Ghana, promosso da Confindustria Alto Adriatico, come aveva anticipato il presidente, Michelangelo Agrusti, si estende oltre i confini regionali approdando in Lombardia: in questi giorni, infatti, una decina di lavoratori africani, con qualifica elettromeccanica, Ã¨ giunta a Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove sarÃ inserita alla Belfor, realtÃ del settore del trattamento dei rifiuti industriali.

Il passaggio in Lombardia Ã¨ l’evoluzione naturale di un modello che ha dimostrato efficacia nel contesto regionale. Attivata in Ghana nel 2024 alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’iniziativa ha trovato concreta applicazione, strutturandosi come sistema di formazione, selezione e inserimento lavorativo.

Nel biennio sono stati inseriti circa 300 lavoratori specializzati in importanti realtÃ industriali, tra cui Fincantieri, Cimolai, Marine Interiors e Veolia. Un risultato importante concretizzatosi grazie a un impianto coordinato in cui sono state coinvolte le scuole salesiane in Ghana per la formazione professionale, l’attivitÃ di selezione e accompagnamento curata da Umana S.p.A. e il contributo della Ghana Nationals Association per i percorsi di integrazione sociale e culturale.

L’estensione nazionale del Progetto Ghana proseguirÃ nel 2026 ed Ã¨ giÃ operativamente avviata attraverso nuovi percorsi formativi in Africa che consentiranno nel primo semestre 2026 l’ingresso di ulteriori lavoratori specializzati in aziende di Mantova, Brescia e Udine. (ANSA)