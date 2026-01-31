Ice collabora con l’Italia dal 2015: accordo con Berlusconi poi ratificato con Renzi

A quanto apprende l’Adnkronos, Ã¨ dal marzo 2015 che lâ€™Hsi, componente investigativa dell’Ice, collabora con lâ€™Italia senza aver mai condotto attivitÃ di polizia nel nostro Paese

In particolare in base ad alcuni documenti, il 28 maggio del 2009 Ã¨ stato stipulato un accordo tra il governo italiano, all’epoca targato Berlusconi con Roberto Maroni ministro dell’Interno, e il governo degli Stati Uniti sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalitÃ . E’ stata poi la legge 99 del 2014 promulgata il 3 luglio dello stesso anno, quando ministro dell’Interno era Angelino Alfano (governo Renzi), a ratificare e dare esecuzione all’accordo.

In particolare, in base a quanto si legge nellâ€™articolo 23 dell’accordo, gli organi preposti all’applicazione sono il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno e il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Ed Ã¨ proprio all’interno di questo dipartimento che opera lâ€™agenzia denominata Homeland Security Investigations (Hsi), appunto componente investigativa dellâ€™Ice.

E’ nel 2015 di fatto che si avvia l’effettiva collaborazione, quando gli Stati Uniti comunicano all’Italia i loro punti di contatto, ovvero i referenti in Italia: tra questi in particolare l’Immigration and Custom Enforcement del Dhs. Da quel momento gli investigatori dellâ€™Hsi in Italia svolgono solo attivitÃ di analisi e scambio di informazioni con le autoritÃ italiane. ADNKRONOS