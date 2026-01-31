Grottaferrata, anziani legati al letto e vessati in una Rsa: 7 arresti

Venivano abbandonati senza cure, nel letto, per intere nottate, a volte legati senza potersi muovere. Spesso maltrattati e vessati

Si conclude con sette arresti l’incubo degli anziani ospitati presso una Rsa di Grottaferrata, comune alle porta di Roma.Â I carabinieri del Nas di Roma hanno eseguito ieri nell’area dei Castelli Romani le sette misure cautelari nei confronti di altrettanti operatori socio sanitari e del legale rappresentante di una struttura per anziani di Grottaferrata.

Tutto era partito diversi mesi fa dalla denuncia di un famigliare di un anziano ospite nella comunitÃ di alloggio: durante le indagini le forze dell’ordine sono riuscite a raccogliere le prove dei maltrattamenti da parte del personale.

Secondo l’accusa, le operatrici socio assistenziali, approfittando della mancanza di controllo sul loro operato e numericamente insufficienti rispetto alle esigenze dei pazienti, avevano creato un clima di vera e propria vessazione nei confronti degli anziani fragili.

L’attivitÃ investigativa del Nas ha cosÃ¬ accertato che gli ospiti, oltre ad essere bersaglio di insulti, venivano abbandonati nei loro letti per intere nottate, bagnati dalle loro urine e addormentati con l’utilizzo di farmaci e sonniferi non prescritti da medici oppure sottoposti all’utilizzo di mezzi di contenzione non autorizzati.

Ulteriori cinque avvisi di conclusione indagini sono stati notificati nei confronti di altrettanti indagati per gli stessi reati.

www.rainews.it