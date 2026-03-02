5 anziani morti sull’ambulanza a ForlÃ¬, indagato operatore Cri

BOLOGNA, 02 MAR – Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, residente nel Forlivese, Ã¨ indagato dalla Procura di ForlÃ¬ con l’ipotesi di accusa di omicidio plurimo per la morte di cinque anziani avvenuta a bordo di ambulanze tra il febbraio e l’estate del 2025. A riportarlo Ã¨ il ‘Corriere Romagna’, oggi in edicola. I decessi, sono tutti avvenuti durante il trasferimento dal domicilio verso l’ospedale, alla presenza del medesimo operatore sui mezzi di soccorso.

Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo operativo di ForlÃ¬ con il supporto del Nas, sono ancora in corso. L’uomo, attualmente non in servizio, respinge ogni addebito.

“Ãˆ sconcertato da quanto sta emergendo – dice al quotidiano locale la legale del 27enne, l’avvocata Gloria Parigi del foro di ForlÃ¬-Cesena -: urla la sua innocenza, in una vicenda che gli ha stravolto l’esistenza. Si Ã¨ messo a disposizione dell’autoritÃ giudiziaria perchÃ© non ha nulla da nascondere. Per questo ha chiesto di essere ascoltato dalla Procura”.

L’indagato non Ã¨ stato ancora sentito da Carabinieri e magistrati, ma avrebbe giÃ fornito documentazione a sostegno della propria estraneitÃ . La difesa sottolinea che in tutti i casi contestati era presente a bordo un medico, con trasporto effettuato dall’auto medicalizzata di Romagna Soccorso. L’Ausl, coinvolta nella vicenda, avrebbe giÃ espresso parere negativo a un suo eventuale rientro in servizio. Sulla notizia, nessuna dichiarazione viene fatta al momento dall’ufficio requirente guidata dal procuratore Enrico Cieri. (ANSA)