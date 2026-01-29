Violenza sessuale su 18enne, maliano offre risarcimento

Harouna Sangare, il cuoco 25enne del Mali imputato per la violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne milanese avvenuta la sera del 30 agosto 2025 vicino alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, ha avanzato, tramite il suo legale, unâ€™offerta di risarcimento economico alla vittima.

Il gup di Lodi ieri ha ammesso il rito abbreviato, rinviando lâ€™udienza di un mese per consentire il deposito di documentazione relativa allâ€™imputato e lâ€™eventuale accettazione del risarcimento. In udienza non si sono presentati nÃ© la vittima, nÃ© suoi legali. Lâ€™imputato Ã¨ un ”richiedente asilo” con moglie e due figli. Proprio la moglie, pochi mesi prima dellâ€™episodio di San Zenone, lâ€™aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia, procedimento tuttora pendente a Milano.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lâ€™incubo della 18enne era iniziato poco prima delle 23 nel sottopasso ferroviario di via Bissone. La giovane, che aveva fatto visita alla sorella, stava andando a prendere il treno che lâ€™avrebbe riportata a Milano, quando Ã¨ stata sorpresa e afferrata dal 25enne, che lâ€™ha trascinata a sÃ© con la forza. La violenza si Ã¨ consumata tra il guard rail e il muro di cemento che costeggia la strada da Ceregallo a Sordio, al confine tra Milanese e Lodigiano.

La ragazza era rimasta in balia del suo aggressore per quasi unâ€™ora, prima che lâ€™uomo si rivestisse e si allontanasse dal luogo della violenza. A quel punto la 18enne, pur sotto choc, era riuscita a chiedere aiuto.

Sangare, che era ospite di un centro di accoglienza di Milano, ma quella sera aveva svolto lâ€™attivitÃ di cuoco nel centro per migranti di San Zenone al Lambro, Ã¨ stato incastrato grazie alle tracce di dna rimaste sui vestiti della vittima. La svolta, col fermo del 25enne, Ã¨ arrivata dieci giorni dopo lâ€™aggressione. Lâ€™episodio aveva riportato pesantemente sotto i riflettori il tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle loro immediate vicinanze. Luoghi spesso teatro di spaccio, degrado, aggressioni e microcriminalitÃ .

Alessandra Zanardi – www.ilgiorno.it