Cavo Dragone: ‘la UE non puÃ² avere un esercito’

“Io mi distaccherei dal concetto di esercito europeo perchÃ© non perseguibile, la difesa europea va garantita dalle nazioni europee che sono sovrane per quanto riguarda le loro forze armate e contribuiscono al bene comune, questo accade giÃ  nella Nato, con un comando strutturato presente, fisso, e le nazioni per l’adempimento delle missioni che ci vengono date”.

Lo ha dichiarato l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, in un punto stampa a margine del panel Difesa e Sicurezza del New Year’s Forum all’Auditorium di Roma.

“L’Unione europea potrebbe ispirarsi all’Alleanza Atlantica nel coordinamento delle forze armate nazionali, ha proseguito Cavo Dragone, sottolineando che “non c’Ã¨ possibilitÃ  di avere un esercito assegnato all’Unione europea, come non c’Ã¨ possibilitÃ  di avere un esercito assegnato alla Nato, gli eserciti sono delle nazioni”.Â  ASKANEWS

Mattarella: “creare una comune forza di difesa europea”

