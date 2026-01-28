Sicurezza Milano-Cortina, si intromettono anche i vescovi

In merito alla possibile presenza degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si Ã¨ espresso il segretario generale della Conferenza episcopale italiana, monsignor Giuseppe Baturi. “Rispetto alla questione dell’ordine pubblico speriamo che sia assicurato il piÃ¹ possibile dalle nostre autoritÃ ”, ha detto l’alto prelato durante la conferenza stampa al termine del consiglio permanente dei vescovi.

Secondo Baturi, quindi, la sicurezza pubblica durante lo svolgimento dell'evento sportivo dovrà essere prerogativa, quasi assoluta, delle forze dell'ordine italiane e non "delegata" o condivisa con gli agenti della polizia anti-immigrazione americana.
