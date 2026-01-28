Germania, stima del Pil al ribasso per il 2026

Per il 2026, il governo ha abbassato le sue previsioni di crescita del Pil all’1%, in autunno, la previsione in autunno era ancora dell’1,3%.Per il 2027, il governo prevede ora una crescita dell’1,3%, rispetto all’1,4% precedente.

“Il motivo di questa valutazione leggermente piÃ¹ cauta Ã¨ il fatto che gli impulsi attesi dalle misure economiche e di politica finanziaria non si sono concretizzati cosÃ¬ rapidamente e nella misura che avevamo previsto. Tuttavia, i dati indicano ora che si Ã¨ verificata una netta ripresa”, lo ha affermato la ministra dell’Economia Katherina Reiche presentando il rapporto per l’anno 2026.Â ANSA