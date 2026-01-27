Social vietati agli under-15, la Camera francese approva il ddl

PARIGI, 27 GEN – La camera bassa del Parlamento francese ha approvato nelle prime ore di oggi un disegno di legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute. Sostenuto dal governo e approvato dall’Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrari, il ddl passerÃ ora all’esame del Senato.

Se adottato definitivamente, la Francia sarebbe il primo Paese europeo a imporre un simile limite di etÃ per l’accesso ai social. Questa misura Ã¨ una prioritÃ per il presidente Emmanuel Macron, che ha definito il voto di stanotte come un “passo importante”. (ANSA)