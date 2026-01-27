Social vietati agli under-15, la Camera francese approva il ddl

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

bambini con cellulare

PARIGI, 27 GEN – La camera bassa del Parlamento francese ha approvato nelle prime ore di oggi un disegno di legge che vieta l’accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute. Sostenuto dal governo e approvato dall’Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrari, il ddl passerÃ  ora all’esame del Senato.

Se adottato definitivamente, la Francia sarebbe il primo Paese europeo a imporre un simile limite di etÃ  per l’accesso ai social. Questa misura Ã¨ una prioritÃ  per il presidente Emmanuel Macron, che ha definito il voto di stanotte come un “passo importante”. (ANSA)

Articoli correlati

messaggi

UE: da luglio app per il controllo dell’etÃ  sui social

TikTok e WeChat

Amazon presenta un’offerta per acquistare TikTok

tik tok

L’Albania vieta TikTok, social bloccato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *