Roma, protesta contro il ddl stupri: “La destra tradisce le donne”

Protesta davanti al Senato contro il testo sulla violenza sessuale presentato da Giulia Bongiorno e adottato in commissione Giustizia come testo base con i voti della maggioranza. Un gruppo di manifestanti, principalmente donne, ha provato a sfilare a corso Rinascimento ma è stata bloccata dalla polizia con cui si sono registrati momenti di tensione: “Stanno discutendo sulla legge stupri e stanno bloccando il corpo delle donne.

Pretendete di discutere un testo e non ci fate neanche passare. È una vergogna”, hanno protestato.Mostrati cartelli con le scritte “La destra tradisce le donne” e “Senza consenso è stupro”, le manifestanti hanno chiesto alle senatrici: “Escano fuori a difenderci, altre occupino l’aula, è una vergogna”. Tra gli slogan più urlati: “Allerta, allerta, che cammina, lotta transfemminista dalla sera alla mattina. Che tremi, che tremi ogni fascista, oggi Roma è transfemminista”.
(askanews)

