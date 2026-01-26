Sparatoria a Milano, morto un 20enne

Un giovane di 20 anni Ã¨ morto poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano

Il ragazzo, di origine straniera e giÃ noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare il colpo che ha ucciso il ventenne sarebbe stato un poliziotto, come fanno sapere fonti qualificate all’agenzia di stampa La Presse.

Gli agenti erano impegnati nel parco di Rogoredo, una zona di spaccio, in un’operazione antidroga. Sul posto gli agenti della Questura di Milano e il personale del 118, giunto sul posto con un’automedica e due ambulanze, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La dinamica della sparatoria

Dalle prime informazioni, il giovane sarebbe un nordafricano, scrive il Corriere della Sera, aggiungendo che nessun agente sarebbe stato ferito. Secondo il quotidiano, sembra che la vittima, armata, si fosse avvicinata a una pattuglia di agenti in borghese: poi, gli spari.

www.tgcom24.mediaset.it