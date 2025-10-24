Lite tra Rom finisce a colpi di pistola, due feriti

LAMEZIA TERME – Prima la lite poi la sparatoria, culminata con il ferimento di due uomini, appartenenti alla locale comunità rom. Uno di loro è in condizioni più gravi. E’ accaduto a Lamezia Terme in via Cilea. Entrambi sono stati soccorsi e portati al Pronto soccorso. Uno, secondo quanto si è appreso, sarebbe in gravi condizioni per una ferita all’addome.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno procedendo con le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatto. Da accertare se i due siano stati colpiti dai proiettili esplosi da una terza persona. Al Pronto soccorso anche agenti della polizia in supporto ai carabinieri.
