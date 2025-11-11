Sparatoria e coltellate tra bande di albanesi nel Trevigiano: tre feriti

Sparatoria e coltellate tra bande di albanesi

Nel pomeriggio di lunedÃ¬ tre persone, di etÃ  compresa fra i 30 ed i 35 anni, sono rimaste ferite da lesioni da arma da taglio a Mogliano Veneto (Treviso), nel corso di una rissa probabilmente innescata da un regolamento di conti tra gruppi rivali.

Ad affrontarsi, con pistole e coltelli, in un parcheggio in via Svevo – di fronte a un negozio di casalinghi e non lontano da una scuola – alcune persone di origini albanesi.Â Nel corso dello scontro sono stati esplosi anche due colpi di arma da fuoco andati a vuoto.

Le ferite riportate dai contendenti, residenti nel veneziano, giÃ  noti alle forze dell’ordine e con precedenti per droga, non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri, che hanno lavorato a lungo per svolgere i rilievi e rintracciare la pistola da cui sono partiti i colpi poi finiti contro le auto in sosta. A chiarire la dinamica saranno anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.
