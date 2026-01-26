Firenze, 13enne colpito con calcio alla schiena e rapinato

Firenze – Un 13enne Ã¨ stato rapinato da due persone che gli hanno portato via il cellulare e il portafoglio. Ãˆ accaduto intorno alle 15.30Â nel giardino di piazza delle Medaglie d’oro in zona Novoli a Firenze.

Secondo quanto riferito dall’adolescente alla polizia intervenuta sul posto, spiegano gli investigatori, i due l’avrebbero avvicinato e intimato di consegnare loro il cellulare e il portafoglio e, una volta entrati in possesso degli oggetti, l’avrebbero spinto a terra e colpito alla schiena con un calcio per poi allontanarsi. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire all’identitÃ dei responsabili.

