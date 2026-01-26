Dramma in Puglia: carabiniere di 25 anni trovato morto in caserma

Un carabiniere forestale di 25 anni è stato trovato morto in caserma a Cagnano Varano

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane militare si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola, esploso con l’arma di servizio, mentre era solo in caserma. La tragedia si è verificata nella serata di ieri nella caserma di Cagnano Varano (Foggia), in località “Bagno”.

A scoprire il corpo senza vita del giovane militare, originario di Formia, in provincia di Latina, sono stati alcuni colleghi al rientro da un servizio sul territorio. Immediato l’intervento del personale del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare. Da quanto si è appreso il carabiniere prestava servizio a Cagnano Varano da ottobre scorso.

Le indagini

Sul fatto sono state già avviate le indagini per chiarire quanto accaduto e sono in atto anche gli accertamenti delle autorità competenti per risalire alle motivazioni e alle cause del gesto estremo.

