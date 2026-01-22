Milano, 70enne rapinata in metro: arrestati due romeni

Il furto che si trasforma in rapina, poi l’intervento della polizia locale e la colluttazione con i “ghisa”. Infine le manette

Due uomini di 19 e 18 anni, entrambi cittadini romeni, sono stati arrestati dalla polizia locale nella stazione della M1 di “Bande Nere” nel pomeriggio di martedì 20 gennaio. Tutto è avvenuto alla fermata della metropolitana.

I due sono riusciti a sottrarre una pochette contenente denaro e un paio di occhiali dalla borsa di una donna di 70 anni. Uno dei due si è posizionato alle spalle dell’anziana per ostruirne la visuale, mentre il complice ha materialmente sottratto gli oggetti.

L’intervento della polizia locale

Gli agenti presenti nella stazione si sono accorti dell’accaduto e sono intervenuti. I due hanno tentato di fuggire in direzioni opposte, gettando a terra la refurtiva, ma sono stati raggiunti dal personale della polizia locale. Ne è nata una colluttazione.

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di concorso in rapina impropria e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale.

