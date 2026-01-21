Blitz al Pe contro il Mercosur, l’accordo va alla Corte Ue

STRASBURGO, 21 GEN – L’Eurocamera ha approvato con 334 voti a favore 324 contrari e 11 astenuti la richiesta di inviare il testo dell’accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di giustizia dell’Unione europea per un parere legale. Ora l’Eurocamera, per l’attuazione definitiva dell’intesa, dovrÃ attendere l’esame della Corte, che potrebbe prendere mesi. Solo dopo l’Eurocamera potrÃ votare la ratifica finale dell’accordo.

“La Commissione europea si rammarica per la decisione presa dal Parlamento europeo. Secondo la nostra analisi le questioni sollevate nella mozione del Parlamento non sono giustificate, perchÃ© la Commissione le ha giÃ affrontate tali questioni” e “in modo molto dettagliato”.

“Non si tratta di questioni nuove, erano giÃ state affrontate”, ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill interpellato sulla mozione approvata al Pe di chiedere un parere alla Corte di Giustizia dell’Ue sull’accordo con il Mercosur.

“La decisione del Parlamento europeo sull’accordo Mercosur Ã¨ deplorevole. Essa non tiene conto della situazione geopolitica. Siamo convinti della legittimitÃ dell’accordo. Basta con i ritardi. L’accordo deve essere applicato in via provvisoria”, ha scritto il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X, a proposito della decisione del parlamento Ue di inviare l’accordo commerciale Mercosur alla Corte di giustizia europea per un parere legale.

Dal canto suo il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, su X, ha scritto che ”rinviando l’accordo Mercosur davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Parlamento europeo si Ã¨ espresso in coerenza con la posizione che abbiamo difeso: la Francia sa dire di ‘no’ quando serve e spesso la storia le dÃ ragione” aggiungendo che ”la lotta continua per proteggere la nostra agricoltura e garantire la nostra sovranitÃ alimentare”. (ANSA).