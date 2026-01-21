Malore in palestra, Vania muore a 21 anni

Una terribile tragedia sconvolge in queste ore la comunità di Preganziol. Una ragazza di appena 21 anni, Vania Vettorazzo, è morta a causa delle complicanze seguite ad un malore da cui è stata colpita, nel pomeriggio diel 20 gennaio, mentre si trovava all’interno della palestra che frequentata, la “Bamboo” di via Volta, tra Dosson e Le Grazie.

La giovane, studentessa universitaria di statistica all’Ateneo di Padova, è improvvisamente svenuta durante una lezione di pilates ed è stata assistita dai presenti che hanno lanciato l’allarme al 118. Secondo alcuni testimoni le condizioni della 21enne, che si era in un primo momento ripresa, non sembravano preoccupanti: il Suem ha inviato un’ambulanza ma in seguito anche l’automedica, per l’aggravarsi della situazione.

La giovane, in arresto cardiaco, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Ca’ Foncello di Treviso dove sono proseguiti i tentativi di far ripartire il suo cuore. Purtroppo nel tardo pomeriggio i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Al suo capezzale sono intervenuti i genitori, Sara e Francesco, il fratello Matteo e lo zio, agente della polizia locale di Villorba. Probabilmente la famiglia chiederà un approfondimento per chiarire cosa abbia spezzato una vita così giovane. Numerosi gli amici della 21enne che, non appena saputa la notizia, hanno raggiunto il pronto soccorso del nosocomio di Treviso. La ragazza era molto conosciuta anche per il lavoro come cameriera al Bacaro V di Quinto di Treviso.

“Siamo costernati dalla triste notizia ed esprimiamo la più sincera vicinanza alla famiglia di Vania. È davvero difficile da accettare quando una simile tragedia spezza una vita così giovane. Siamo vicini a quanti le hanno voluto bene”: così ha scritto in una breve nota la sindaca di Preganziol, Elena Stocco.

www.trevisotoday.it – foto Linkedin