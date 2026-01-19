Rapine violente a Firenze: arrestati due stranieri

Nella mattinata di giovedì 15 gennaio, la polizia di Stato è intervenuta in piazzale Jefferson in seguito a una segnalazione relativa a un’aggressione ai danni di due persone. Le volanti di via Zara hanno preso contatto con le vittime e raccolto le prime informazioni utili per l’individuazione dei responsabili, che nel frattempo si erano dati alla fuga.

Diramata una nota di ricerca, fornendo i dettagli acquisiti anche grazie alle immagini delle telecamere del circuito cittadino. I due sospetti sono stati rintracciati in viale Fratelli Rosselli. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di scappare e, una volta fermati, hanno opposto una strenua resistenza, mantenendo un atteggiamento violento nei confronti degli operatori sia durante il trasporto sia negli uffici di polizia.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia, insieme a un terzo complice rimasto ignoto, si sarebbe avvicinata alla prima vittima, un 58enne pratese, sottraendogli la borsa e il cellulare per poi richiedere una somma di denaro in cambio della restituzione.

Poco dopo, il gruppo avrebbe aggredito anche la seconda vittima, che aveva tentato di soccorrere il malcapitato offrendogli riparo all’interno della propria auto, venendo a sua volta raggiunto e colpito. Prima di fuggire, i malviventi avrebbero inoltre rovistato nell’autovettura impossessandosi di uno zaino e di altri effetti personali.

I due uomini, un 27enne tunisino e un 28enne guineano, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati di tipo predatorio, sono stati condotti presso la casa circondariale di Sollicciano, a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida della misura precautelare. Le vittime non hanno necessitato di cure mediche.

