Prato, 59enne picchiato e rapinato da gruppo di pakistani

Un cittadino cinese di 59 anni è stato soccorso a Prato, il 14 gennaio poco dopo le 19. L’episodio si è verificato in via Guido De Ruggero a San Giusto e le immagini dei soccorsi sono comparse sulla pagina Instagram “Welcome to Prato”.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, secondo quanto riferito da chi ha girato il breve filmato, l’uomo sarebbe stato accerchiato e aggredito a scopo di rapina da un gruppo di cittadini pakistani. Sul posto è intervenuta la polizia che sta conducendo le indagini: il cinquantanovenne è stato trasportato al Santo Stefano per accertamenti, in codice verde. Per fortuna non ha riportato gravi ferite.

“La rapina e il brutale pestaggio avvenuti stasera in zona San Giusto, ai danni di un cittadino cinese nei pressi dell’Eurospin di via Cava, rappresentano l’ennesimo episodio di violenza che si registra a Prato causato da gruppi di extracomunitari – ha attaccato Claudiu Stanasel, capogruppo uscente della Lega in consiglio comunale – non siamo più davanti a fatti isolati, ma a una deriva che si ripete con preoccupante frequenza. Chi delinque e usa violenza sul nostro territorio non può restare in Italia. Servono espulsioni rapide, più controlli e tolleranza zero”.

www.firenzetoday.it