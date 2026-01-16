Usa: ‘truppe europee in Groenlandia non incideranno su decisione di Trump’

I paesi europei che inviano truppe in Groenlandia non influenzeranno la decisione del presidente Donald Trump sull’isola danese: lo ha detto nel briefing la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, aggiungendo che gli Usa continueranno le conversazioni con Danimarca e Groenlandia dopo l’incontro “produttivo” di ieri. (ANSA)

(askanews) – Il primo ministro della Groenlandia ha dichiarato tra gli applausi che la Groenlandia “non farÃ  parte degli Stati Uniti”. “La Groenlandia desidera la cooperazione, ma basata su valori fondamentali come la democrazia e il rispetto”, ha aggiunto il rappresentante di questo territorio autonomo danese durante la cerimonia di auguri di Capodanno per la comunitÃ  groenlandese a Copenaghen.

(Agenzia Vista) Francia, Macron: “Gli europei hanno una responsabilitÃ  particolare in Groenlandia. La Francia e gli europei devono continuare ovunque i loro interessi vengono minacciati, ad essere presenti. Senza escalation, ma senza cedimenti sul rispetto della sovranitÃ  territoriale.

La Francia ha deciso di unirsi all’esercitazione che Ã¨ stata programmata e lanciata dalla Danimarca in modo indipendente nel quadro della missione Artic Endurance. Una prima squadra di militari Ã¨ giÃ  sul posto e sarÃ  rafforzata con mezzi terrestri, aerei e marittimi. In Groenlandia, territorio autonomo del regno di Danimarca, gli europei hanno una responsabilitÃ  particolare. PoichÃ© quel territorio appartiene all’Unione europea, ed Ã¨ di uno dei nostri alleati della Nato”. CosÃ¬ il Presidente francese Macron durante il suo discorso alla base militare di Istres.

