L’UE abbassa il price cap del petrolio russo

BRUXELLES, 15 GEN – L’Ue ha aggiornato il price cap sul petrolio russo, che dall’1 febbraio scenderÃ  dagli attuali 47,60 al barile a 44,10 dollari al barile. L’adeguamento scatta con l’entrata in vigore del nuovo meccanismo dinamico che prevede un aggiornamento regolare del tetto, fissato a un livello inferiore del 15% rispetto al prezzo medio di mercato del greggio russo Urals.

Per evitare scossoni immediati, l’Ue ha previsto una fase di transizione: a partire da oggi, i contratti firmati in base al vecchio price cap potranno continuare a essere eseguiti per 90 giorni. (ANSA)

