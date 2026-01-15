Rider aggredito a Roma, giÃ  liberi i due tunisini fermati

ImolaOggiCRONACA, News 2026

bici di un rider

Tornano liberi i due cittadini tunisini di 18 e 22 anni fermati a Roma perchÃ© accusati di avere aggredito con calci e pugni e spray urticante un rider la sera del 10 gennaio in via Manin, a poca distanza dalla stazione Termini.Â Lo ha deciso il gip della Capitale che ha convalidato il fermo ma non ha emesso nessuna misura cautelare per i due indagati, di cui uno difeso dagli avvocati Silvia Calderoni e Mario Angelelli.

Nei confronti dei due la Procura contestava i reati di rapina in concorso e lesioni.
“Ad avviso dell’Ufficio – scrive il giudice – il quadro indiziario non raggiunge la soglia di gravitÃ  richiesta per la cautela dal momento che la ricostruzione della vicenda non risulta affatto lineare e necessita, pertanto, dei dovuti approfondimenti”. ANSA

Articoli correlati

giudice indipendenza dei giudici

“Atti sessuali” con bambina di 10 anni che rimase incinta, bengalese condannato a 5 anni

minacciato con coltello

Roma, due rapine in pochi minuti: arrestato romeno

ambulanza notte

Roma, due brutali aggressioni: gravissimo funzionario ministeriale. Fermati 4 stranieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *