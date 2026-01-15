Europarlamento, mozione contro il Mercosur il 21 gennaio

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026, Vetrina

parlamento UE

BRUXELLES- La conferenza dei capigruppo dell’Europarlamento ha iscritto all’ordine del giorno di mercoledÃ¬ 21 gennaio una mozione che propone il ricorso alla Corte di giustizia Ue per verificare la conformitÃ  dell’accordo Ue-Mercosur ai trattati europei.

La richiesta Ã¨ stata approvata da una formazione trasversale di 140 eurodeputati.Â Se il testo dovesse essere approvato dalla plenaria, la ratifica finale dell’intesa da parte dell’Eurocamera potrebbe restare sospesa fino al pronunciamento dei giudici di Lussemburgo.ANSA

Articoli correlati

confartigianato Granelli

Confartigianato: ‘Bene Mercosur, ma servono strumenti dedicati’

mercosur

Mercosur, sabato la firma di Ursula von der Leyen in Paraguay

mercosur

Lâ€™Unione ci prova ancora, ma la vecchia ComunitÃ  europea non câ€™Ã¨ piÃ¹

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *