Europarlamento, mozione contro il Mercosur il 21 gennaio

BRUXELLES- La conferenza dei capigruppo dell’Europarlamento ha iscritto all’ordine del giorno di mercoledÃ¬ 21 gennaio una mozione che propone il ricorso alla Corte di giustizia Ue per verificare la conformitÃ dell’accordo Ue-Mercosur ai trattati europei.
La richiesta Ã¨ stata approvata da una formazione trasversale di 140 eurodeputati.Â Se il testo dovesse essere approvato dalla plenaria, la ratifica finale dell’intesa da parte dell’Eurocamera potrebbe restare sospesa fino al pronunciamento dei giudici di Lussemburgo.ANSA