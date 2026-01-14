Premier Groenlandia: “Scegliamo la Danimarca”. Trump: “peggio per lui”

Trump: “Non so chi sia il premier della Groenlandia, peggio per lui”

Donald Trump ha dichiarato di non sapere chi sia il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, il quale accanto alla premier danese ha detto che il territorio autonomo preferirebbe rimanere parte della Danimarca piuttosto che unirsi agli Stati Uniti. “Non so chi sia. Non so nulla di lui. Ma questo sarà un grosso problema per lui”, ha dichiarato Trump, che, in un’intervista al New York Times, ha definito l’annessione della Groenlandia “psicologicamente importante”.

Il capo del governo di Nuuk: “Non siamo in vendita, scegliamo la Danimarca”

“Prima di tutto: la Groenlandia non è in vendita. Siamo uno Stato di diritto. La situazione è molto, molto, molto grave e il nostro paese è sottoposto a una pressione enorme. Siamo membri della Nato e abbiamo grande fiducia nell’alleanza atlantica. La Groenlandia non vuole essere posseduta né governata da altri. Se dovessimo scegliere tra gli Stati Uniti e la Danimarca in questo momento, sceglieremmo la Danimarca. Scegliamo la Nato, il Regno di Danimarca e l’Ue. Non è il momento di divisioni interne. È il momento di restare uniti, afferma Jens-Frederik Nielsen. La Groenlandia non può essere comprata. – Il futuro della Groenlandia sarà deciso dai groenlandesi, come stabilito dalla legge sull’autonomia. Questo è il messaggio che porteremo domani negli Stati Uniti”.

