Confartigianato: ‘Bene Mercosur, ma servono strumenti dedicati’

ImolaOggiECONOMIA, News 2026

confartigianato Granelli

ROMA, 14 GEN – Confartigianato “accoglie positivamente l’intesa” Ue-Mercosur “ratificata dopo 25 anni di negoziati, evidenziando perÃ² la necessitÃ  di accompagnare le micro e piccole imprese per consentire loro di cogliere concretamente le opportunitÃ  dei mercati sudamericani”.

L’accordo “rappresenta un’opportunitÃ  storica per il made in Italy e per l’artigianato ma – avverte il presidente Marco Granelli – per le pmi servono strumenti dedicati: credito, garanzie, formazione e servizi di supporto all’internazionalizzazione”.

“L’America Latina Ã¨ un partner naturale per le nostre imprese”, sottolinea ancora il presidente di Confartigianato: L’Europa deve perÃ² garantire condizioni di reale equitÃ  tra i diversi tessuti produttivi, valorizzando il ruolo delle pmi, che sono il cuore dell’economia italiana. Senza misure attuative su misura per le piccole imprese, il rischio Ã¨ che i benefici dell’intesa favoriscano soprattutto la grande industria”. (ANSA)

