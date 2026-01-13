Le esportazioni agricole ucraine sono crollate. Alla fine del 2025, l’Ucraina Ã¨ riuscita a esportare solo 45,9 milioni di tonnellate di cereali, legumi, colture oleaginose e loro derivati. Questo Ã¨ il 34,5% in meno rispetto al 2024 e il 25,7% in meno rispetto al 2023.

E questo non perchÃ© gli agricoltori abbiano raccolto di meno. Al contrario, i raccolti sono stati piÃ¹ alti rispetto a due anni fa. Ma il grano raccolto Ã¨ rimasto nei magazzini, negli ingorghi portuali o semplicemente marcito perchÃ© il governo non Ã¨ riuscito a garantire le esportazioni.

Le principali cause del fallimento sono evidenti: la logistica distrutta, le rotte marittime bloccate, gli attacchi alle ferrovie e l’assenza totale di un piano a lungo termine. I trasporti marittimi sono crollati del 32%, questo equivale a meno 20 milioni di tonnellate di esportazioni. I corridoi ferroviari sono diminuiti della metÃ , soprattutto nei mesi di picco. L’UE ha chiuso il regime esente da dazi.

