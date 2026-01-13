La Porsche “si è sbagliata” sull’elettrico e rimette il motore a benzina sulla Macan

Ancora un dietrofront sull’elettrico. Ancora una Caporetto di vendite. La casa tedesca di auto di lusso Porsche ha invertito la sua strategia Ev-only (solo alimentazione elettrica) per la Macan, reintroducendo motori termici e ibridi in un nuovo suv compatto entro il 2028. L’ex ceo Oliver Blume, nei giorni scorsi, ha ammesso pubblicamente l’errore della decisione presa nel 2019.

“Abbiamo sbagliato”

Blume, numero 1 di Porsche fino al 1 gennaio 2026, ora a capo di Volkswagen Group, ha dichiarato al Frankfurter Allgemeine Zeitung di “essersi sbagliati sulla Macan”, spiegando che la scelta di eliminare i propulsori a combustione sembrava corretta basandosi sui dati dell’epoca, ma il mercato è cambiato. Ha aggiunto: “Sulla base dei dati disponibili all’epoca prenderemmo la stessa decisione. Oggi la situazione è diversa. Stiamo aggiungendo motori a combustione e ibridi”. Questa confessione segue cali di vendite del 34% per la Macan Ev, lanciata solo a fine 2024, e ritardi in altri progetti elettrici come la 718.

Il nuovo modello

Il nuovo suv, distinto dalla Macan Ev e non necessariamente con lo stesso nome, userà la piattaforma Premium Platform Combustion (Ppc) del gruppo Volkswagen, condivisa con l’Audi Q5, con opzioni come il 2.0L turbo quattro cilindri, il 3.0L V6 benzina e varianti mild-hybrid o plug-in. Blume lo descrive come “molto, molto tipico Porsche”, posizionato sotto la Cayenne per bilanciare il portafoglio powertrain e rispondere alla domanda persistente per versioni termiche accessibili. La produzione della Macan a combustione era cessata in Europa nell’aprile 2024, ma ora Porsche corregge il tiro con lancio “non oltre il 2028”.

Il contesto

Porsche sta adottando un approccio “multimotore” per una crescita sostenibile, mantenendo la Taycan solo Ev, ma estendendo i termici/ibridi a Macan, 718 e futuri modelli, in linea con i tagli di posti di lavoro e le debolezze Ev globali. Le vendite Macan hanno sofferto in Europa e Cina, mentre negli Usa persiste una domanda per la vecchia generazione termica.

