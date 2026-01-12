Referendum, Barbera: ‘la riforma garantisce le toghe dalle correnti’

Consulta, Barbera

Firenze, 12 gen. – La riforma della giustizia che sarÃ  sottoposta a referendum “garantisce di piÃ¹ sia i giudici sia i pubblici ministeri e da cosa li garantisce di piÃ¹? Dalle correnti! E’ il governo che puÃ² soffocare l’indipendenza dei magistrati? Sono le correnti”.

Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera intervenendo a Firenze a un’iniziativa di LibertÃ Eguale a favore del SÃ¬ al referendum sulla riforma della giustizia.

“Nel prossimo referendum non si vota nÃ© a favore del governo Meloni nÃ© contro, ci saranno altre occasioni per poter giudicare quel governo e le altre occasioni saranno le elezioni politiche del prossimo anno”.
