I miliardari che hanno investito in Groenlandia

Diversi miliardari hanno investito in Groenlandia negli anni successivi alla proposta del presidente Trump di consentire agli Stati Uniti di prendere il controllo dell’isola.

Ronald Lauder, che per primo propose l’idea a Trump durante il suo mandato iniziale, in seguito investÃ¬ in diverse iniziative con sede in Groenlandia, tra cui un controverso progetto di acqua dolce e molteplici iniziative energetiche.

Anche Jeff Bezos, Bill Gates, Michael Bloomberg e altri investitori hanno sostenuto KoBold Metals dal 2019. L’azienda impiega l’intelligenza artificiale per cercare minerali di terre rare in Groenlandia e il CEO di OpenAI, Sam Altman, Ã¨ entrato a far parte dell’azienda come investitore nel 2022.

Separatamente, all’inizio del 2021, il co-fondatore di Palantir, Peter Thiel, ha sostenuto la startup Praxis, che ha proposto di costruire sull’isola una “cittÃ della libertÃ ” ad alta tecnologia.

https://x.com/AFpost/status/2010256380612207039