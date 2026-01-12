Trump minaccia Cuba. La replica: ‘Usa Paese criminale senza controllo’

Donald Trump torna a minacciare Cuba
“Per molti anni Cuba – scrive su Thruth – ha vissuto grazie alle ingenti quantitÃ di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito ‘servizi di sicurezza’ agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non piÃ¹! Il Venezuela ora ha gli Usa, l’esercito piÃ¹ potente del mondo (di gran lunga!), a proteggerlo, e noi lo proteggeremo. Non ci sarÃ piÃ¹ petrolio o denaro per Cuba – zero! Consiglio vivamente di raggiungere un accordo, prima che sia troppo tardi”.
Il governo di Cuba ha risposto, tramite il ministro degli Esteri, Bruno RodrÃguez, alla minaccia di Trump sottolineando che Cuba “non riceve, nÃ© ha mai ricevuto, compensi monetari o materiali per i servizi di sicurezza forniti ad alcun Paese” e che “a differenza degli Usa”, non ha “un governo che si dedica ad attivitÃ mercenarie, ricatti o coercizioni militari contro altri Stati”.
Il post conclude affermando che “la legge e la giustizia sono dalla parte di Cuba” e che “gli Usa si comportano come un egemone criminale e incontrollato che minaccia la pace e la sicurezza, non solo a Cuba e in questo emisfero, ma in tutto il mondo”.ANSA