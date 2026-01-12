Trump minaccia Cuba. La replica: ‘Usa Paese criminale senza controllo’

Donald Trump torna a minacciare Cuba

“Per molti anni Cuba – scrive su Thruth – ha vissuto grazie alle ingenti quantitÃ di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito ‘servizi di sicurezza’ agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non piÃ¹! Il Venezuela ora ha gli Usa, l’esercito piÃ¹ potente del mondo (di gran lunga!), a proteggerlo, e noi lo proteggeremo. Non ci sarÃ piÃ¹ petrolio o denaro per Cuba – zero! Consiglio vivamente di raggiungere un accordo, prima che sia troppo tardi”.

Il governo di Cuba ha risposto, tramite il ministro degli Esteri, Bruno RodrÃ­guez, alla minaccia di Trump sottolineando che Cuba “non riceve, nÃ© ha mai ricevuto, compensi monetari o materiali per i servizi di sicurezza forniti ad alcun Paese” e che “a differenza degli Usa”, non ha “un governo che si dedica ad attivitÃ mercenarie, ricatti o coercizioni militari contro altri Stati”.

Il post conclude affermando che “la legge e la giustizia sono dalla parte di Cuba” e che “gli Usa si comportano come un egemone criminale e incontrollato che minaccia la pace e la sicurezza, non solo a Cuba e in questo emisfero, ma in tutto il mondo”.ANSA